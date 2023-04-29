В Петербурге досрочно сняли ограничения движения по Обуховском мосту

Большой Обуховский мост через Неву на КАД отремонтировали досрочно. Изначально работы планировали завершить только к 5 мая, но уже сейчас все ограничения, связанные с заменой деформационного шва, сняли.

Фото: baltphoto/Рафаэль Карапетян

В пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад» рассказали о досрочном возобновлении движения по вантовому мосту в Петербурге. Здесь специалисты с 1 апреля производили замену деформационного шва. В итоге специалисты справились раньше сроков.

Из-за ремонта ввели временные ограничения на 56-м километре внутреннего кольца КАД. Для автомобилистов поэтапно закрывали по две полосы движения, а на оставшихся участках движение осуществлялось со скоростью до 50 километров в час.

Напомним, что с 1 на 2 мая в Петербурге не будут разводить мосты в честь праздника Весны и Труда. Таким образом, автомобилисты и пешеходы смогут без препятствий перебраться с одного берега Невы на другой.