В Петербурге двое спасенных из Верхнего Суздальского озера подростков скончались на больничной койке

В Выборгском районе произошла трагедия с двумя подростками, которые отдыхали на берегу Верхнего Суздальского озера. В какой-то момент молодые люди пошли купаться, но обратно не вернулись.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 июля около пяти вечера в экстренные службы поступило сообщение об инциденте на берегу Верхнего Суздальского озера. Уточнялось, что 15-летний мальчик захлебнулся в водоеме, а 13-летнюю девочку вообще не могут найти.

На место прибыли специалисты, которые установили, что двое подростков пошли купаться и пропали. После этого их нашли сотрудники спасательной службы. Пострадавших извлекли из воды и срочно госпитализировали.

К специалистам детской городской больницы 15-летний петербуржец попал в тяжелом состоянии. Около семи вечера 13 июля мальчик скончался.

Девочку 12 лет с утоплением доставили в другое медицинское учреждение. Она умерла примерно в тоже время, что и второй подросток.

В настоящее время обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Погибшие и их семьи на учетах не состоят. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что семиклассник утонул в карьере, выпив спиртное. Трагедия произошла во Всеволожском районе Ленобласти.