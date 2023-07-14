Из Петербурга в Москву начнет курсировать ночной черный экспресс с золотыми звездами и месяцем

Новый поезд, который будет ходить только в темное время суток, запустят между Москвой и Санкт-Петербургом. Полностью черный состав украшают золотые звезды и месяц.

Фото: baltphoto

«Ночной экспресс» планируют выпустить на маршрут уже в июле этого года. Как рассказали в пресс-службе компании «Тверской экспресс», новый состав выкрашен в черный цвет, по бокам вагонов размещены золотые звезды, созвездия и полумесяц.

Кроме внешнего вида экспресс отличается интересным сдержанным внутренним лаунж-дизайном, а также премиальным постельным бельем и необходимыми принадлежностями.

Перевозчик отметил, что в скором времени билеты на поезд поступят в продажу. Напомним, что частная компания «Тверской экспресс» работает с 2003 года. В настоящее время между двумя столицами уже курсирует поезд «Мегаполис».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в расписании Финляндского вокзала пассажиры заметили поезд до Хогвартса.