В расписании поездов на Финляндском вокзале петербуржцы заметили поезд до Хогвартса

На Финляндском вокзале пассажиры заметили «волшебные» изменения. В расписании отправлений появился знаменитый поезд до Хогвартса.

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Необычный состав высветился на табло в зале ожидания, сообщает «МК в Питере». Поезд №7611 проследовал в школу чародейства и волшебства накануне, 18 июня, около 12:20 дня. Правда, отправили состав не с платформы 9 и ¾, а с пятого пути.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги объяснили, что такой поезд, действительно, существует. Речь идет о тематическом составе, который позволяет пассажирам погрузиться в мир Джоан Роулинг.

Уточняется, что отправление «волшебного» поезда организовал частный предприниматель. Он арендует у северо-западной пассажирской компании состав, а затем катает детей, развлекая представлениями и конкурсами.

Тем не менее, обычно состав появляется в табло под другим именем, поэтому «Хогвартс», вероятно, действительно, объявили по ошибке.