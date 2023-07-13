У актера Ивана Краско, госпитализированного в Петербурге, заподозрили поражение мозга

В Санкт-Петербурге на отделение реанимации забрали артиста театра и кино Ивана Краско. Артист мог попасть в больницу из-за инсульта или его последствий.

Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Предполагается, что у 92-летнего Краско обнаружили поражение мозга. Актеру стало плохо 13 июля, после чего его экстренно увезли в реанимацию, сообщает Петроград.

По предварительным данным, артисту диагностировали обширный инсульт. Его самочувствие также может ухудшится из-за осложнений от прошлых болезней. Так, последние 25 лет Краско страдал артериальной гипертензией, а также повышенным давлением и нарушением кровообращения в мозге.

Отмечается, что актер почувствовал себя плохо на даче в Ленинградской области. Мужчина перестал чувствовать левую ногу, а затем стал с трудом разговаривать. Скорую помощь вызвал его сын.

Напомним, что Иван Краско больше полувека жизни посвятил Театру имени Комиссаржевской.

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