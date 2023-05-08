На 81-м году жизни скончался актер Сергей Дрейден

В понедельник, 8 мая, в Петербурге скончался советсткий и российский актер Сергей Дрейден. Известно, что при жизни Дрейден стал лауреатом премий «Ника» и «Золотая маска».

Фото: кадр из фильма «Блокадный дневник»

В Петербурге скончался трехкратный обладатель высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит» Сергей Дрейден. Об этом сообщили в пресс-службе Большого Драматического театра имени Товстоногова.

Советский и российский актер ушел из жизни в 81 год.

Известно, что Дрейден родился в Новосибирске, куда его родителей эвакуировали из Ленинграда. В 1962 году будущий актер окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Как актер в фильмографии Дрейден отметился в около 60 фильмах, например, в «Блокадном дневнике», «Русский ковчег» и «Окно в Париж».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в возрасте 64 лет ушел из жизни актер сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов.