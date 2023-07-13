В Петербурге стартовал монтаж пролетов будущей развязки на Витебском проспекте

В строительстве Широтной магистрали скоростного движения приступили к новому этапу работы. Специалисты занялись пролетами будущей развязки на Витебском проспекте.

Фото: кадр из эфира телеканала Санкт-Петербург

В настоящее время специалисты занимаются монтажом пролетов. Перед установкой свай, была подготовлена площадка. Порой работы велись на крайне ограниченной территории из-за коммуникаций ближайших домов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что один пролет весит 25 тонн, при этом кран с запасом прочности может поднять 100 тонн. Мероприятия ведутся с чрезвычайной точностью и осторожность. При этом большую роль играют погодные условия. Так, во время сильного ветра всякие работы прекращаются, иногда это делает автоматика крана, которая блокирует движение стрелы.

Главный специалист службы охраны труда, техники безопасности и экологии Вячеслав Воротников заметил, что работа по монтажу пролетов относится к повышенной категории опасности из-за высоты. Уточняется, что участок от съезда ЗСД до Витебского проспекта протягивается на 2,5 километра и проходит исключительно над землей. Больше половины маршрута представляет собой двухъярусную трассу, чтобы сэкономить место.

Начальник участка Илья Малиновский, в свою очередь, поделился, что специалисты ограничены действующими сетями, коммуникациями и действующими предприятиями. Поэтому иногда в строительстве приходится подстраиваться, менять схему монтажа.

В общей сложности монтаж одного пролета со всеми калибровками занял час. На этом этапе строители с двух конечных точек будущей трассы двигаются навстречу друг другу. При этом важно, чтобы части магистрали встретились вовремя.