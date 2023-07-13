Петербуржцам объяснили, как на пляже правильно продезинфицировать порез

Иногда на пляжах можно случайно порезаться о камень, ветку или осколок стекла, который кто-то крайне непредусмотрительно выкинул, например, в воду или на песок. Такие ситуации не исключены и встречаются нередко, поэтому необходимо знать, как правильно действовать, чтобы избежать заражения.

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Терапевт Ольга Чирикова объяснила, что рану было бы неплохо обработать спиртным с минимальным количеством примесей. В случае, если аптечки ни у кого из вашего круга отдыхающих не оказалось, можно попробовать обратиться к «соседям» по пляжу, сообщает «МК в Мурманске».

Прежде всего рану нужно промыть чистой водой из бутылки и наложить на нее чистую ткань. В качестве спиртового средство может подойти алкоголь с минимальным количеством примесей, заметила специалист.

При этом важно, что даже самый маленький порез может спровоцировать развитие сепсиса. Кроме того, можно подхватить столбняк, поэтому всегда необходимо стараться промывать и обеззараживать раны сразу.

Чирикова дополнила, что если рана глубокая, то нужно срочно обратиться в травмпункт. При сильном кровотечении и острой боли речь уже идет только о скорой.