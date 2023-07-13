В Колпино после убийства жительницы Ленобласти задержали ее экс-супруга и петербуржца с багажом судимостей за избиения

Правоохранители Колпинского района задержали двух мужчин после сообщения о жестоком избиении жительницы Ленобласти. Один из злоумышленников оказался бывшим мужем пострадавшей, а второй имеет судимости за аналогичное преступление. Когда специалисты прибыли на место происшествия, гражданка была уже мертва.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, встревоженный мужчина обратился в экстренные службы 12 июля около четырех утра. Он пояснил, что в квартире на бульваре Трудящихся его сожитель избил бывшую жену заявителя.

На месте происшествия специалисты обнаружили мертвую 42-летнюю жительницу Ленобласти со множественными гематомами тела и лица. Здесь же в состоянии алкогольного опьянения находились 42-летний муж погибшей и 43-летний петербуржец.

Обоих доставили в отделение. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что 43-летний задержанный уже был неоднократно судим, лишался свободы и получал наказание в виде исправительных работ за жестокое избиение женщины. Также злоумышленник требовал с пострадавшей деньги, угрожая ей убийством.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе бывшего уголовника подозревают в убийстве жены. Тело 27-летней гражданки нашли под окнами высотки.