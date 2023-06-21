Бывший уголовник может быть причастен к убийству своей жены в Петербурге

В Пушкинском районе Петербурга бывшего уголовника подозревают в убийстве жены. Тело 27-летней погибшей нашли под окнами высотки.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру днем, 20 июня в полицию позвонил житель Пушкинского района, который сообщил что под окнами одной из многоэтажек лежит женщина без признаков жизни. Она упала с высоты шестого этажа.

На месте оперативники обнаружили тело погибшей. По предварительной информации 27-летнюю жительницу мог кто-то вытолкнуть из окна квартиры. По подозрению в этом был задержан ее муж, который ранее несколько раз был судим. В частности, мужчина отсидел за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Сейчас в отношении бывалого зэка составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело было обнаружено на лестничной клетке в одной из парадных в Выборгском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.