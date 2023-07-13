Суд приговорил Валерия Израйлита к шести годам колонии общего режима и отпустил домой

Петербургский суд огласил приговор в отношении Валерия Израйлита. Дело тянулось на протяжении нескольких лет.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения экс-главе ОАО «Компания Усть-Луга» Валерию Израйлиту. Мужчину задержали за махинации с валютой еще в 2016 году. В результате фигурант уголовного дела был освобожден от наказания из-за истечения сроков давности по одной из статей и условного исполнения приговора по другой, после чего был отпущен домой, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что Израйлит выступал фигурантом уголовного дела за совершение валютных операций по переводу большого количества денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов, используя при этом поддельные документы. Мужчину хоть и признали виновным, но наказанием обделили.

Израйлит получил три года лишения свободы, но сразу же был освобожден из-за истечения сроков давности. Затем злоумышленнику назначили шесть лет в исправительной колонии общего режима по другой части статьи, но, учитывая содержания под стражей и домашний арест, это наказание также сняли. До вступления приговора в законную силу, в отношении Израйлита будет действовать мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уточняется, что арест на имущество экс-владельца порта «Усть-Луга» суд сохранил.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что о завершении разбирательства в отношении Израйлита стало известно еще 20 июня.