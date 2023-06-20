Экс-владелец порта «Усть-Луга» Израйлит может получить 9,5 лет колонии

Разбирательство по делу бывшего владельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита подходит к концу. В результате предприниматель может получить около десяти лет колонии.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Такой внушительный срок запросила для Израйлита прокуратура.В общей сложности бизнесмен может получить 9,5 лет в исправительной колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Соответствующее наказание следует после вывода за границу денежной суммы в особо крупном размере. Известно, что она была похищена во время возведения и обслуживания порта Усть-Луга.

Кроме того, прокуратура обратилась к суду с просьбой признать мужчину виновным по другой части статьи и приговорить его к четырем годам лишения свободы. Однако это требование отклонили в связи с истечением срока давности. Прения защиты состоятся 4 июля.

Напомним, что Израйлит был задержан еще в 2016 году. До этого ему вменяли два эпизода мошенничества в особо крупном размере, а также легализацию денег и иного имущества, которые он приобрел в результате преступления. Тем не менее, в мае суд прекратил производство по статьям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд Петербурга рассмотрел заявление бывшей руководительницы Ленинградского зоопарка, которая через суд хотела возместить моральные страдания, а также компенсировать полгода без работы.