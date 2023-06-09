Суд Петербурга отказал Ирине Скибе в возмещении морального вреда

Петербургский суд рассмотрел заявление бывшей руководительницы Ленинградского зоопарка, которая через суд планировала возместить моральные страдания и компенсировать полгода без работы. Отмечается, что общая сумма в заявлении женщины составила больше 1 миллиона 400 тысяч.

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Суд Петербурга отказал экс-руководительнице Ленинградского зоопарка Ирине Скибе в возмещении компенсации морального вреда и безработные полгода. Как сообщает КП, Скиба оценила свои страдания в 100 тысяч и 1 миллион 316 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что прокурор выступал за компенсацию морального вреда Скибе, но в разумном размере.

Ответчиками по делу выступили представители комитета по культуре. Ведомство отметило, что Скиба пыталась отсрочить свое увольнение, постоянно получая больничные листы, а также то, что увольнение женщины не связано с нарушениями на работе. Отмечается, что также при увольнении Скиба получила три оклада на общую сумму в 970 тысяч рублей.

Так, выслушав обе стороны, петербургский суд отказал Ирине Скибе в удовлетворении ее требования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за трансляцию фильмов с ЛГБТ-сценами «Ростелеком» ответит перед петербургским судом.