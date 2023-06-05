За трансляцию фильмов с ЛГБТ-сценами «Ростелеком» ответит перед петербургским судом

«Ростелеком» ответит перед петербургским судом за трансляцию фильмов со сценами ЛГБТ-пропаганды на видеосервисе Wink. Известно, что картина имеет возрастные ограничения «16+».

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Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит административное дело против ПАО «Ростелеком» по части 2 статьи 6.21 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), сообщает Neva.Today.

Оказалось, что онлайн-кинотеатр, ранее принадлежавший «Ростелекому», опубликовал фильмы «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник», в которых содержатся сцены, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

Однако «Ростелеком» заявил о том, что с 1 марта 2023 года не владеет данные аудиовизуальным сервисом и список фильмов сократился до одного, так как фильм «Как живой» транслировался еще в феврале.