«Больше восьми нельзя»: в пяти районах Петербурга ограничат высотность домов

В нескольких районах Петербурга запретят строить дома выше восьми этажей. Это связано с преимущественным числом малоэтажных зданий на этих территориях.

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В Петербурге собираются ограничить высотность новостроек. Теперь в городе будет нельзя возводить дома выше восьми этажей. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург с ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре.

Но речь идет только о районах, в которых преобладают пятиэтажные «хрущевки». В частности, о Калининском, Кировском, Красносельском, Московском и Фрунзенском. Ранее в генеральные планы застройки этих территорий входили дома не мене девяти этажей.

Однако, в связи с обращениями местных жителей, ситуацию решили изменить. И теперь возле малоэтажных зданий де будут появляться кирпичные гиганты. Планка новостроек будет варьироваться от пяти до восьми этажей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве сократились продажи недвижимости от застройщиков. В общей сложности за год показатель просел сразу на треть.