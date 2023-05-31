В Санкт-Петербурге продажи застройщиков просели на треть за год

В Санкт-Петербурге сократились продажи недвижимости от застройщиков. В общей сложности за год показатель просел сразу на треть.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Так, например, у Etalon Group показатели упали до 13,4 миллиардов рублей, что на 31,7 % меньше, чем наблюдалось за аналогичный период прошлого года, а у «Группы ЛСР» фиксируется сокращение до 25,7 миллиардов рублей, что на 36,9 % меньше 2022 года, сообщает АБН.

Отмечается, что Etalon Group за первый квартал текущего года смогла реализовать только 73 633 «квадратов» жилья. При этом доля Петербурга в структуре продаж составила 25%, что в два раза меньше показателей прошлого года.

В свою очередь, «Группа ЛСР» смогла продать на 26,2% жилой площади меньше, чем в 2022 году. Известно, что спад в Петербурге оказался самым существенным для организации.

Допускается, что похожая ситуация сложилась и у других компаний. По мнению специалистов, все дело в том, что строительный бизнес чувствует давление со стороны нескольких факторов, среди которых цены на стройматериалы, нехватка рабочих мест и охлаждение покупательского спроса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что среди жителей Северной столицы и Ленобласти вырос спрос на вторичное загородное жилье.