Сильную жару в нескольких регионах России могут не выдержать даже железнодорожные пути

Специалисты из ВНИИ ГОЧС рассказали в каких регионах России в ближайшие дни будет аномальная жара. На этих территориях даже может произойти деформация железной дороги.

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Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России подготовили прогноз о возможных погодных происшествиях на ближайшие семь дней. Выяснилось, что в ближайшее время в нескольких регионах страны установится и сохранится аномальная жара.

В частности, это может произойти в южных субъектах Уральского федерального округа, на территории Республики Башкортостан, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областей. Температура на этих территориях будет выше на 3-8 градусов средних климатических значений.

Поэтому специалисты предупреждают о проблемах, которые могут возникнуть из-за перегрева трансформаторов. Например, существуют риски отключения электроэнергии, холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Кроме того, из-за продолжительной жары может начаться деформация железнодорожного полотна.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что дожди на какое-то время покинули Северную столицу. В среду их также не ожидается. Осадки выпадут лишь на восточной части региона.