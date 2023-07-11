Пропавших туристов на реке Уьсве в Пермском крае нашли

Туристов, которые сплавлялись по Усьве, нашли. Все они живы. Медики проверяют их состояние.

Фото: скриншот Google maps

В Пермском крае спасатели нашли туристическую группу из 22-х человек, которая пропала накануне. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

Напомним, туристы отправились сплавляться по реке Усьве 4 июля. Среди них было 11 детей. Планировалось, что к 9 июля они закончат свое путешествие. Маршрут пролегал по водоему от одного населенного пункта до другого в расстоянии около 175 километров. Однако во время пути люди перестали выходить на связь.

На их поиски отправились полицейские и спасатели. И вот группа наконец была обнаружена. Все туристы, как рассказывают в Министерстве, живы. Сейчас врачи проверяют их состояние здоровья.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пермском крае пропала группа из 22-х туристов, которые сплавлялись по реке Усьве. Половина из пропавших – дети.