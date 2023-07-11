В Пермском крае при сплаве по реке пропали 22 взрослых с детьми

В Пермском крае пропала группа из 22-х туристов, которые сплавлялись по реке Усьве. Половина из пропавших – дети.

Фото: скриншот Google maps

Группу из 22-х туристов, которые не выходят на связь уже несколько дней ищут в Пермском крае. Об этом сообщает 360.

Известно, что люди 4 июля отправились сплавляться по реке Усьве. Они собирались проплыть от одного населенного пункта до другого около 175 километров. Завершить маршрут в планах было 9 июля. Но в эту дату на конечную точку, в поселок Усьва никто так и не прибыл. И никто из отправившихся не выходил на связь.

Тревогу забил муж одной из туристок из Перми. Женщина отправилась в путешествие с 5-летней и 20-летней дочерьми.

Организаторы сплава не зарегистрировали маршрут в МЧС.

Важно отметить, что среди 22-х пропавших есть 11 детей. Сейчас в поисках туристов участвует полиция и спасатели.