В Херсонесе специалисты откопали примерно 4 млн уникальных артефактов

В Санкт-Петербурге прошло обсуждение раскопок в Херсонесе и процесса реставрации Триумфальной арки Пальмиры. Результатом первого мероприятия стало обнаружение сенсационных археологических находок.

Фото: пресс-служба Смольного

Упомянутыми работами на объектах всемирного наследия занимаются специалисты института истории материальной культуры РАН и сотрудники Государственного Эрмитажа. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» мероприятия по изучению арки, а также создания 3D-модели и проекта реставрации были успешно завершены, что получило высокие отзывы от международных экспертов в столице Сирии.

После проект отослали в ЮНЕСКО. Работы могут начаться уже в августе или сентябре. Отмечается, что одновременно с этим на другом объекте в Херсонесе специалисты займутся Погребального комплекса по трехмерной модели. До этого сооружение разобрали для его размещения на территории историко-археологического парка, который обустроят на месте проведения раскопок.

В общей сложности в Херсонесе при исследовании южного пригорода эксперты нашли около 4 миллионов артефактов. Находки принадлежат к разным периодам, — начиная от III-IV веков до нашей эры и вплоть до Крымской войны. Все объекты передали реставраторам Эрмитажа для приведения в порядок, после этого их на направят в фонды Херсонесского музея-заповедника.