В Петербурге популярность новостроек увеличилась почти на 30%

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирован рост спроса на новостройки. Во втором квартале показатель изменился почти на 30% по сравнению с началом года.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Средняя цена одного «квадрата» в новостройках Северной столицы составила 216 тысяч рублей, сообщает пресс-служба консалтингового центра «Петербургская недвижимость». Эта цифра не менялась с апреля по июнь.

Спрос на новостройки в сравнении с показателями первого квартала вырос на 29%. По словам директора организации Ольги Трошевой, за июнь объем продаж в агломерации достиг 5,8 тысяч сделок. По мнению специалиста, это свидетельствует о постепенном восстановлении рынка, которое наблюдается с февраля текущего года.

Эксперт подчеркнула, что сложившаяся тенденция продолжается без сезонных колебаний.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что примерно половины жилья в новостройках Северной столицы покупается с помощью траншевой ипотеки