Около 50% жилья в новостройках Петербурга покупается с помощью траншевой ипотеки

В Петербурге около 50% сделок на рынке недвижимости, при покупке жилья в новостройках, проходит с помощью траншевой ипотеки.

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Среди петербуржцев выросло число желающих купить недвижимость в новостройках с помощью траншевой ипотеки. За последний месяц таких сделок от общего числа было около 50 %. Об этом сообщает РБК.

Так, по мнению экспертов по недвижимости среди покупателей такой вид займов популярен из-за невысоких платежей на этапе строительства жилья. Пока дом не сдан в среднем жители ежемесячно платят в три раза меньше.

Но застройщики в свою очередь все чаще отказывают покупателям, которые хотят использовать подобный способ расчета. Ведь банк первоначально платит компании лишь 30% от стоимости квартиры. И лишь после сдачи многоэтажки строительная фирма получает оставшиеся деньги.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году на территории Северной столицы строят в два раза меньше новой элитной недвижимости, чем в прошлом. По мнению экспертов, это связано с отсутствием участков и не очень высоким спросом.