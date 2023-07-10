Уроженец Иркутской области получил разрыв почки и серьезные травмы после пьянки на Крыленко с уже судимым гражданином

В Невском районе Петербурга пьяные посиделки на квартире закончились реанимацией для одного из собутыльников. Пострадавший смог самостоятельно покинуть квартиру, но упал, едва выйдя за порог.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 июля ночью от жилого дома на улице Крыленко скорая забрала гражданина со множественными травами головы, груди, живота, поясницы и верхних конечностей. У пострадавшего диагностировали разрыв левой почки, гематомы и ушибы, а также колото-резаное ранение левого плеча и правой кисти.

Пациентом оказался 36-летний уроженец Иркутской области, проживающий неподалеку от места его обнаружения. Гражданина в тяжелом состоянии поместили на отделении реанимации.

Позже за избиение правоохранители задержали 45-летнего жителя Ростовской области, который также проживает на указанной улице. Мужчина пояснил, что он нанес многочисленные удары по голове и телу пострадавшего после совместного распития спиртного. Затем его собутыльник самостоятельно покинул квартиру.

После составления протокола задержанного поместили в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что гражданин уже был осужден за множество преступлений, связанных с запрещенными веществами и мошенничеством.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за жестокое избиение горожанина бутылкой на набережной Обводного канала задержали туриста с судимостями.