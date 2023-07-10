В Петербурге появился бюджетный ресторан от известной сети гипермаркетов

На территории Санкт-Петербурга открылся новый ресторан, где горожане смогут перекусить недорогой едой. В общей сложности заведение может предложить около 500 позиций меню.

Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Новый ресторан на Бухарестской улице, неподалеку от кладбища Памяти жертв девятого января, открыла сеть гипермаркетов «Лента». В пресс-службе компании рассказали, что посетители смогут приобрести здесь брендированные блюда. Само заведение можно рассмотреть как достаточно бюджетный вариант.

Зал ресторана рассчитан на 120 человек, но еду можно забрать с собой после заказа. Заведение предполагает открытую кухню с самообслуживанием.

Известно, что за счет открытия ресторана ритейлер хочет увеличить трафик в магазине, а также повысить расположение горожан к «Лента Fresh» и продукции бренда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за любви жителей Северной столицы к булочкам и кофе в сети «Пятерочка» организуют пекарни.