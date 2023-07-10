Поезда до Москвы и Петербурга экстренно остановили в Абхазии из-за ливня

Накануне два поезда вынужденно прервали поездку и встали в пути из-за ухудшения погодных условий. Сильный ливень преградил дорогу составам, следующим из Сухума в Москву и Петербург.

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Из-за непогоды в Республике Абхазия вечером 9 июля специалисты временно закрыли железнодорожный участок Гагра — Цандрипш в Абхазии, сообщили в пресс-службе РЖД. Таким образом, пассажирам, следовавшим из Сухума в Петербург и Москву пришлось сделать остановку. При этом тех, кто собиралась сесть в состав на территории Абхазии, переправили до станции Цандрипш на автобусе.

Утром 10 июля всех пассажиров забрал специальный состав, который отправился в Москву и Северную столицу.

Известно, что возврат билетов отмененных поездов в Абхазии осуществят без удержания дополнительных сборов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с мая из Петербурга в Ораниенбаум «Ласточки» начали пускать через каждые 15 минут.