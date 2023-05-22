С 22 мая из Петербурга в Ораниенбаум «Ласточки» начали ходить через каждые 15 минут

С понедельника из Санкт-Петербурга в Ораниенбаум запустили тактовое движение электричек. Пассажиры смогут добраться из точки А в пункт В на скоростных «Ласточках» меньше чем за час.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга рассказали, что электрички на маршруте «Санкт-Петербург – Ораниенбаум» будут курсировать с 15-минутным интервалом по рабочим дням в утренние и вечерние часы пик.

Так, первый поезд со станции Ораниенбаум стартует в 06:30. «Ласточки» будут ходить вплоть до 09:00. В свою очередь, с Балтийского вокзала пассажиры смогут отправиться в обратном направлении с 17:00 до 19:30.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что такой график обеспечит беспрерывную транспортную доступность пригорода с центральными районами Петербурга. В настоящее время также рассматривается возможность запуска тактового движения на Выборгском направлении и на Красносельской линии.

Напомним, что в конце прошлого года специалисты запустили тактовое движение электричек между Петербургом и Павловском.