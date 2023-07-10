На этой неделе Петербург выберется из «мешка холода» и отдохнет от осадков

С начала текущей недели в Петербурге меняется характер погоды. До пятницы горожане отдохнут от осадков, но жары им ждать пока не придется.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что на территорию региона пришел другой характер погоды. Так, из-за антициклона осадки прекратятся до пятницы, с каждым днем будет теплеть.

В понедельник столбик термометра дорастет только до +20 градусов, но уже во вторник Ленобласть выберется из так называемого «мешка холода», после чего температура начнет повышаться. Колесов заметил, что прогрев сейчас тормозит северный ветер, который хоть и не будет сильным, однако и жаре установиться не даст.

Таким образом, выше 25 градусов на неделе ждать не приходится. При этом по всей территории будет сухо и преимущественно солнечно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 10 июля в городе все еще прохладно, но уже не так сыро.