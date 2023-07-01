Новая зона платной парковки в Петроградском районе встретила петербуржцев с 1 июля

В Петроградском районе заработали новые правила парковки. Специалисты потратили на проект и его реализацию почти год.

Фото: Neva.Today

Обустройством и расширением зоны платной парковки на территории Петроградского района занимался, в частности, городской Комитет по транспорту. В ходе мероприятий были осмотрены все улицы и созданы компьютерные модели. Нововведения заработали с 1 июля.

Как сообщает Neva.Today, новые правила остановки автомобилей распространились на 141 улицу Петроградского района. Здесь обустроили 10 тысяч машиномест, из которых около тысячи мест предназначены для инвалидов. Последние появились там, где это прежде всего необходимо, например, рядом с библиотекой для слепых слабовидящих на Стрельнинской улице.

Что известно о новой платной парковке

Заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, заместитель директора Дирекции по организации дорожного движения Андрей Мацарин, а также директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев рассказали, что нового появилось в районе, и как к этому пришли эксперты.

Neva.Today

Отмечается, что для удобства граждан специалисты поставили 80 паркоматов, а также разместили больше 110 информационных табличек на столбах. На них указали номер зоны и способы оплаты парковки. Кроме того, вдоль улиц появилось около 5,5 тысяч квадратных метров специальной синей разметки.

Напомним, что для местных жителей льготное разрешение обойдется в 1 800 рублей за год. Оно работает по всему Петроградскому району, при этом многодетным семьям и владельцам электрокаров за него платить не придется.

Тем не менее, Ваньчков предупредил, что нужно подождать подтверждения активации разрешения, чтобы случайно не получить штраф в размере трех тысяч рублей. На сегодняшний день, начиная с первого мая, специалисты уже выдали больше шести тысяч разрешений. При этом оставить машину на час в платной зоне горожане из других районов смогут за 100 рублей в час.

Мацарин, добавил, что 25 улиц теперь стали односторонними. Здесь появилось почти 3,5 тысяч дорожных знаков и разметка. Кроме того, для сохранения историко-культурного облика на основных транспортных магистралях Петроградской стороны расположили декоративные столбы.

Активная подготовка

В Петроградском районе за неделю до официального открытия платных парковок появились волонтеры, которые напоминали автомобилистам о нововведении. При этом большинство граждан, положительно отнеслись к таким переменам, так как целями стали разгрузка центра Петербурга, а также восстановление пропускной возможности улиц, заметил Ваньчков.

Фото: Neva.Today

Важно, что улицы Петроградского района привели в соответствии с ГОСТом. Так, ширина проезжей части после парковки должна быть не меньше трех метров.

Когда ждать эффекта?

Курдяев отметил, что транспортный эффект от нововведений будет виден к октябрю в совокупности еще с тем, что у моста Бетанкура недавно также был реализован проект, оптимизирующий движение по Корпусной улице, Резной улице и набережной Адмирала Лазарева. Таким образом, специалисты рассчитывают избавиться от пробок в этой части города. По мнению экспертов, движение по Петровскому острову оптимизируется.

Также, по словам Курдяева, изначально было логично обустроить зону платной парковки там, где соответствующие места уже были намечены. В первую очередь внимание было уделено местам для инвалидов, малообеспеченных категорий граждан и по тем заявкам, которые поступили из социальных учреждений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 1 февраля по 21 июня сотрудники Комитета по транспорту выявили почти 1000 нарушителей, парковавшихся на местах для инвалидов.