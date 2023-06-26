На петербургских парковках выявили почти тысячу нарушителей на инвалидных местах

В Северной столице с 1 февраля по 21 июня сотрудники Комитета по транспорту выявили почти 1000 нарушителей, которые парковались на местах для инвалидов. Все они получили штраф.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге 917 машин получили штраф за парковку на инвалидных местах. Выявить столько нарушителей удалось с 1 февраля по 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Всего специалисты комитета проверили за этот срок 5997 водителей, припаркованных на специальных местах. Большая часть из них оказались зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов. Но к сожалению, попадались и те, кто пренебрегает правилами. Такие автолюбители получили штраф в размере 5000 тысяч рублей.

Также специалисты очистили почти за пять месяцев 11296 номерных знаков, которые были закрыты разными предметами на платных парковках. Более 4000 раз сотрудники комитета разъясняли владельцам машин какие правила действуют на таких местах. В частности, и то, что за неоплату шоферам грозит штраф в размере 3000 рублей.