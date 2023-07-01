Петербург первым в России начнет превращать резиновые покрышки в каучук при помощи химии

Первое в России предприятие, на котором специалисты химическим способом займутся превращением старых резиновых покрышек в каучук заработает на территории Северной столицы. В перспективе эту технологию планируют распространить и на другие регионы страны.

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Директор по развитию компании «Спурт» Кирилл Васильев на Петербургском международном дорожном форуме поделился, что завод по химической девулканизации резины в Петербурге уже открылся. Здесь будет осуществляться переработка материала во вторичный синтетический каучук, сообщает ТАСС.

Васильев рассказал, что со следующего года предприятие будет использовать 20 % вторичных материалов. При этом полученный каучук может стать полезным при создании новых резиновых покрытий (например на детских или спортивных площадках), а также в качестве добавки к битуму для прочности.

Отмечается, что в будущем филиалы завода могут появиться в каждом регионе России, так как вопрос утилизации отходов остается очень актуальным, так же, как и продление службы качественных дорог. Кроме того, на заводе проводят тесты строительных материалов, в частности, гидроизоляцию и кровельные материалы, создающиеся на основе каучука.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице планировали оборудовать еще восемь новых точек приема опасных отходов. До лета экопункты с расширенным перечнем хотели установить во всех 18 районах города.