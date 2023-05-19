К лету экопункты обустроят во всех 18 районах Петербурга 

В Санкт-Петербурге оборудуют еще восемь новых точек приема опасных отходов. До лета экопункты с расширенным перечнем появятся во всех 18 районах города.

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Дополнительные точки прием отходов откроют к июню. В пресс-службе Смольного подчеркнули, что опасный мусор не должен попадать на контейнерную площадку с остальными предметами, поэтому их необходимо утилизировать правильно и в нужный контейнер.

Важно, что с начала лета у всех петербуржцев появится возможность сдавать опасные отходы прямо в своем районе. Экопункты будут работать каждый день с десяти утра до восьми вечера.

В Петербурге систему приема опасных отходов начали внедрять с 2010 года. Сейчас в нее входят 10 экопунктов и 505 экотерминалов. Кроме того по городу ежедневно ходят два экомобиля, которые принимают всех вещи из перечня опасных отходов.

Напомним, что в экотерминалы можно сдать батарейки и компактные ртутные лампы. Экопункты же принимают более расширенный перечень опасных отходов, например, термометры, батарейки и аккумуляторы, а также лекарственные препараты с истекшим сроком годности и другие.