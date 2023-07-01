«Пассажиравтотранс» поздравил BKM Holding с полувековым юбилеем

В субботу, 1 июля, полувековой юбилей отмечает BKM Holding, который является одним из флагманов белорусского машиностроения.

Фото: пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

О дне рождения предприятия напомнили в пресс-службе «Пассажиравтотранс». Известно, что BKM Holding в 1973 году зародился на карте города Минска. Оно прошло путь от небольшого ремонтного трамвайно-троллейбусного завода до ведущего в СНГ предприятия, занимающегося созданием подвижного состава электротранспорта.

В пресс-службе отметили, что белорусская техника хорошо знакома петербуржцам. Так за все время сотрудничества завод поставил на территорию региона около 250 единиц троллейбусов и трамваев.

Также горожанам рассказали, что в 2023 году на фестивале SPbTransportFest BKM Holding передал «Пассажиравтотрансу» новый электробус модели Е433 серии Vitovt, который скоро выпустят на испытания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пассажиров познакомили с творчеством победителей музыкального конкурса фестиваля SPbTransportFest.