Из-за полыхающего ресторана на Васильевском острове эвакуировали больше 20 человек и госпитализировали ребенка

В Василеостровском районе утром в субботу разгорелся пожар, охвативший ресторан, который располагается в жилом здании. Спасатели тушили пламя по повышенному рангу. С места происшествия эвакуировали больше 20 человек.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило около девяти утра 1 июля. Уточнялось, что полыхает дом 30 на 9-й линии Васильевского острова. Бороться с огнем отправились пять машин МЧС и 25 человек личного состава.

Оказалось, что пожар разгорелся в жилом доме. К моменту прибытия специалистов огонь сжег помещения ресторана и межэтажные перекрытия на общей площади 25 «квадратов».

В десять часов подали дополнительный номер 1-БИС. Локализовать пожар на площади 15 квадратных метров удалось в 11:34, тогда же ранг понизили до №1.

В ходе мероприятий с вышележащих этажей спасатели эвакуировали 22 человек. С места пожара также госпитализировали ребенка, которого направили в медицинское учреждение для осмотра врачами.

В настоящее время специалисты продолжают тушить пожар. Все детали и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург. ру сообщал, что в Пулково произошло задымление самолета, из-за чего пассажиров экстренно вернули в терминал.