С 30 июня на 1 июля в Пулково при взлете задымился самолет

В Санкт-Петербурге организовали проверку по факту возгорания самолета в местном аэропорту. Инцидент произошел в ночь на 1 июля.

Фото: пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК РФ

Все произошло в районе одиннадцати часов вечера 30 июня. Тогда пассажиры рейса «Санкт-Петербург — Дубай» авиакомпании Emirates почувствовали неладное, так как самолет вынужденно прервал взлет. Оказалось, что в задней части воздушного судна была зафиксирована неисправность. Как отметили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, произошло задымление двигателя, которое удалось устранить без жертв.

На место прибыли следователи, они провели осмотр места происшествия, а также организовали комплекс мероприятий, которые направлены на выяснение причин произошедшего.

ТАСС со ссылкой на источник дополнили, что в результате инцидента с самолета сняли 240 пассажиров, а также 15 членов экипажа. Всех переправили в терминал Пулково до дальнейшего разрешения ситуации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице за текущей год потушили уже больше 4,2 тысяч пожаров.