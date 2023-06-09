Отоневролог рассказал, что частое использование капель в нос увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта

Врач отоневролог рассказал петербуржцам, чем грозит длительное использование капель для носа. Оказалось, что сосудосужающие капли рекомендуется использовать не дольше, чем пять дней.

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Отоневролог Виктор Воронов рассказал о том, что длительное использование сосудосужающих капель для носа увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта в пять раз. Neva.Today сообщает, что по мнению врача, использование данных капель не должно превышать пять дней, в исключительных случаях – две недели.

Воронов подчеркнул, что сосудосужающие капли вызывают привыкание, схожее с наркоманией и порекомендовал промывать нос водой. Использовать данный препарат рекомендуется только для снятия отечности слизистой носа.

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