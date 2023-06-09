Врач диетолог рассказала, чем чреваты торопливые перекусы

Врач диетолог рассказала, к чему могут привести торопливые приемы пищи и перекусы на ходу. Оказалось, что подобное употребление пищи может послужить набором лишнего веса.

Фото: unsplash

Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, чем вредит быстрый прием пищи. «МК в Ленобласти» сообщает, что торопиться во время приема пищи может привести к негативным последствиям.

По мнению диетолога, люди, которые привыкли принимать пищу в ускоренном темпе или на ходу, склонны к перееданию, что может быть чревато лишним весом. Так, по словам Стародубовой, чувство сытости не приходит моментально, поэтому человек съедает все, что видит на тарелке, не прислушиваясь к своему организму.

Врач отметила, что обеденное время нужно спокойно и не торопясь, а также использовать небольшие тарелки и употреблять еду небольшими порциями. Также не стоит перекусывать сладостями и мучными изделиями на ходу.