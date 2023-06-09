Пляжи Петербурга не готовы принимать плавцов этим летом

Роспотребнадзор по Петербургу проверил состояние воды в акваториях Северной столицы и поделился неутешительными результатами. Согласно результатам, в пятницу, 9 июня, стало известно, что лишь два пляжа соответствуют гигиеническим нормам.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Управление Роспотребнадзора по Петербургу отобрало 72 пробы воды в водоемах города для проведения химической, микробиологической и паразитологической экспертизы. В пресс-службе ведомства сообщили, что лишь два водоемы готовы встретить петербуржцев. Речь идет о озере Безымянном в Красносельском районе и Ольгинском водоеме в Выборгском районе.

Остальные 22 водные акватории не соответствуют требованиям саниторного законодательства. Это Верхнее, Среднее и Нижнее Суздальское озера, находящиеся в Выборгском районе; река Ижора в Колпинском районе; Финский залив («Кронштадский» пляж) в Кронштадском районе; пляжи «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи»; озеро Разлив: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый» у Финского залива в Курортном районе; «Морские Дубки» в Приморском районе и Колонистский пруд в Пушкинском районе.

В Управлении порекомендовали не использовать данные акватории для плаванья и напомнили о том, что употребление грязной воды и заглатывание ее при купании создает угрозу для организма.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Роспортребнадзор рассказал петербуржцам, что чистые руки не позволят заболеть гепатитом А.