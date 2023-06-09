Больше 120 выпускников написали ЕГЭ по географии, химии и литературе на 100 баллов

Петербургские школьники показали отличные знания в литературе, химии и географии, написав ЕГЭ на 100 баллов. Так, стобалльниками за первый день единого госэкзамена стали 126 выпускников.

Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В пресс-службе Комитета по образованию Петербурга рассказали, что выпускники 11-х классов отлично знают географию, химию и литературу. Результаты первого дня единого государственного экзамена (ЕГЭ) стали известны в пятницу, 9 июня.

Выпускники 11-х классов показали отличные результаты, написав ЕГЭ по химии на 100 баллов. Такие результаты получили 42, уже бывших, школьника. Отмечается, что пятеро отличников – учащиеся №214 лицея Центрального района, а еще четверо выпустились из №230 школы Фрунзенского района.

Отлично знакомы с литературой 76 петербургских выпускников. Так, четверо из них получили свои знания в Академической гимназии №56, а гимназия №190 Центрального района и школа №507 Московского района выпустили по трое стобалльников.

Отмечается, что географию в этом году на максимальный балл сдали восемь учащихся.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в этом году последний звонок прозвучит для 27 тысяч петербургских выпускников.