Прокуратура требует у Водоканала деньги за травму петербурженки

В Петербурге прокуратура подала иск в суд на взыскание с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» компенсации в 300 тысяч рублей за травму местной жительницы, которая провалилась в канализационный люк.

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Как установило ведомство, в конце января 2023 года 44-лентяя женщина наступила на канализационный люк. Он находится на дворовой территории улицы Генерала Хрулева. Крышка люка была скрыта под снегом и после давления сверху раскололась на части. В результате, местная жительница упала в открывшийся колодец и получила травму. Чтобы восстановиться, потерпевшей потребовалось долгое лечение.

Теперь прокуратура подала иск в суд, чтобы взыскать с городского водоканала расходы на лечение женщины, а также компенсацию за моральный вред. По информации ведомства, сумма составила 300 тысяч рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что прокуратура направила в Петербургский суд дело о мошенничестве в заведениях Северной столицы, посетители которых оставались с пустыми кошельками, поддавшись на чары консуматорш. Обвинительное заключение для всех участников мошеннической схемы утверждено.