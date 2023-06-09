Мужчина переехал свою знакомую на Lada Niva, когда она собирала картошку в Ленобласти за то, что она с ним переговаривалась

Петербуржец переехал на машине свою старую знакомую в ходе словесной перепалки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за покушению на убийство.

Фото: Unsaplsh

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 8 июня, сотрудники полиции задержали жителя Шушар в подозрении в совершении покушения на убийство, совершенное 10 месяцев назад.

Преступление произошло в начале сентября прошло года в Гатчинском районе, когда 57-летний мужчина встретил свою 68-летню знакомую, которая собирала картошку. Между старыми знакомыми завязалась словесная перепалка, в результате которой мужчина сел в свою Lada Niva и ударил машиной женщину, а после проехался по спине и левой руке уже упавшей неприятельницы.

У женщины диагностировали тупую закрытую травму позвоночника и таза в виде перелома поперечного отростка 13 позвонка слева без значительного смещения костных структур. Данные повреждения квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что житель Ленобласти из-за ревности ударил ножом своего 68-летнего собутыльника.