Жителей России хотят отучить выбрасывать одежду в мусорные контейнеры

В России задумались о том, чтобы постепенно привить гражданам желание правильно утилизировать старую одежду. Сейчас вещи оказываются в мусорном баке и захламляют полигоны.

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Соответствующим вопросом озадачились Минприроды, Российский экологический оператор и представители бизнеса. Все дело в том, что пока старая ветошь просто копится на свалках без возможности переработки. Чтобы улучшить экологию и сократить объемы ткани на полигонах, специалисты предложили постепенно отходить от утилизации одежды посредством мусорных баков для твердых коммунальных отходов, сообщает ALLNW.

Так, альтернативой контейнерам могут стать специальные боксы и фандоматы, которые разместят в торговых сетях. При этом запрет на утилизацию одежды в контейнеры будут вводить постепенно. Например, сначала планируют установить скидки или бонусы в магазинах, куда ветошь можно будет сдать для переработки.