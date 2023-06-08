В Василеостровском районе 71-летний петербуржец, попытавшись спасти деньги, лишился 10 млн рублей

Житель Василеостровского района попался на удочку мошенников и потерял 10 миллионов рублей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 6 июня около восьми вечера правоохранители получили сообщение, что 71-летний горожанин, проживающий на Среднем проспекте В.О. в попытках сохранить денежные средства лишился 10 миллионов рублей.

Пенсионер рассказал, что с 20 апреля по 25 мая ему на телефон звонили неизвестные. Злоумышленники под предлогом сохранности денег убедили мужчину снять со счета 1 300 000 рублей и нескольким платежами через банкомат перевести их на указанные счета.

На этом все не закончилось. После перевода денежных средств пожилой петербуржец по указанию мошенников лично передал 9 миллионов рублей неизвестному мужчине в одежде темного цвета и белых кроссовках.

Таким образом, материальный ущерб составил больше 10 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе пенсионер получил через мессенджер подозрительное сообщение от сотрудника банка. Поверив неизвестному, мужчина сообщил все свои личные данные, после чего обнаружил списание более миллиона рублей.

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