Петербуржцев попросили выезжать в аэропорт раньше из-за праздников и ПМЭФ

В связи с празднованием Дня России, а также проведением Петербургского международного экономического форума жителей города попросили соблюдать некоторые рекомендации при отправлении в путешествие.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В пресс-службе Пулково отметили, что для сокращения время прохождения предполетных формальностей пассажирам лучше заранее приезжать в аэропорт и по возможности проходить регистрацию на рейсы в онлайн-формате. Рекомендации связаны с проведением ПМЭФ и праздничными днями, из-за чего в городе ожидается большой наплыв туристов.

Уточняется, что время проезда по дороге в Пулково или из аэропорта в город может быть увеличено.

Также с 14 по 17 июня, на время проведения ПМЭФ, в Петербурге будут действовать временные ограничения в движении транспорта. В частности, с 8 утра 12 июня до 23.59 вечера 17 июня проезжую часть на дороге в аэропорт сузят.