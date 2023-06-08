В Петербурге с 9 июня заработают обновленные Книжные аллеи

С 9 июня в Северной столице стартует Девятый сезон Книжных аллей. В этом году организаторы подготовили новую концепцию культурного пространства.

Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В пресс-службе Смольного рассказали, что сезон Книжных аллей продлится с 9 июня до 10 сентября. Так, на Малой Конюшенной улице жители и гости города смогут познакомиться с 10 тысячами литературных новинок и бестселлеров. Здесь же можно будет посмотреть интересные арт-объекты, а также сделать снимки в ретро-фотозоне с ковром и ламповым радиоприемником.

Примечательно, что в 2023 году новой концепцией пространства стала атмосфера советских времен. Главным арт-объектом станет 54-метровый уличный книжный шкаф, который сделали из выстроенных в ряд стеллажей.

Книжные аллеи будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Гостей пространства ждут творческие коллективы, которые исполнят мелодии советских времен. Также будут организованы тематические мастер-классы, кинопоказы советских фильмов и поэтические вечера.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время книжного салона с Дворцовой площади разослали больше 16 тысяч открыток. Теплые слова и пожелания отправились к получателям в разные уголовки страны.