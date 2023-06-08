Работников петербургских оборонных предприятий врачи осмотрят прямо на производстве

В Петербурге сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса(ОПК) смогут пройти медосмотр прямо на рабочем месте.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

На заседании Оперативного штаба руководителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и представителей силовых ведомств обсудили возможность предоставления медицинских услуг сотрудникам ОПК прямо на производстве.

В Смольном считают, что медицинское обслуживание сотрудников нужно расширить, в частности это было бы актуально при выполнении сверхурочных работ. Соответствующее предложение можно будет реализовать после внесения изменений в приказ Минздрава.

Так, сотрудники ОПК смогут получать некоторые виды медицинской помощи, включая прохождение профилактических осмотров и диспансеризации, на производстве.

В Смольном также планируют обратиться в федеральное правительство с предложением о расширении категорий работников оборонно-промышленных предприятий, которые должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в рамках акции жители Северной столицы на протяжении нескольких дней могли получить бесплатную консультацию разных врачей в ТЦ «Галерея».