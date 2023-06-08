Петербуржцев призвали не трогать дворовых воронят

Жители Северной столицы заметили воронят, сидящих на земле в ожидании своих родителей. Специалист предупредил, что трогать птиц и пытаться помочь им не нужно.

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В своем Telegram-канале биолог Павел Глазков поделился, что сейчас увидеть воронят во дворах можно довольно часто. Несмотря на то, что малыши достигли внушительных размеров, они еще не могут летать и добывать себе пищу. Птицы оказываются на земле, так как в гнезде им уже тесно.

Глазков отметил, что когда воронята спускаются вниз, родители продолжают их кормить и оберегать в течение еще как минимум нескольких недель, пока их дети не научаться летать. В связи с этим к казалось бы «беспомощным» птицам, гуляющим по двору, подходить опасно.

Биолог призвал не пытаться оказать помощь таким воронятам, так как за ними постоянно присматривают его родители. В противном случае взрослые птицы могут попытаться защитить своего малыша и травмировать «отзывчивого горожанина».

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