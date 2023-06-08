Из Петербурга в Сургут самолеты начнут летать чаще

В Санкт-Петербурге увеличили количество рейсов до Сургута. По этому направлению самолеты планируют пускать три раза в неделю.

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Перевозками пассажиров из Северной столицы в Сургут и обратно займется авиакомпания «Россия». В пресс-службе организации рассказали, что полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100.

Рейсы «Санкт-Петербург — Сургут» запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Отмечается, что количество полетов между городами увеличат с 7 до 10 в неделю.

Так, рейс SU/FV6443 из Петербурга будет осуществляться в 11:15, при этом прибытие в Сургут должно произойти около 16:40. Обратно рейс FV/SU6444 полетит в 17:35, на территорию Петербурга воздушное судно должно приземлиться примерно в 19:05. Уточняется, что время местное для каждого аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из Северной столицы запустили прямые авиарейсы до Нижнего Новгорода.