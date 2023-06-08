К Петербургу снова подходит холодный фронт

В четверг Северная столица зависнет в ожидании холодного фронта. Днем на территории региона потеплеет, но к вечеру снова пойдут дожди.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что несмотря на влияние довольного сухого теплого сектора циклона на Петербург 8 июня, следом снова придут холода.

В течение дня петербуржцев ждет переменная облачность, а ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди. Столбик термометра при этом поднимется до +18 и +20 градусов, а по области показатели установятся на отметках в +17 и +22 градуса.

Также, по словам Леуса, в пятницу вернется северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление упадет до 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу снова пройдут кратковременные дожди, преимущественно ночью и в начале дня. По прогнозу специалиста, ожидается понижение температуры до +14 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в городе было ветрено и прохладно.