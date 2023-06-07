Северная столица 7 июня спряталась в тылу циклона, но не смогла избежать ветра

На территории Санкт-Петербурга в среду все еще будет холодно, однако дождей ожидается уже не так много, как прошлой ночью. Осадки выпадут лишь в нескольких районах.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в социальных сетях, 7 июня город на Неве окажется под влиянием тыловой части небольшого, но довольно активного циклона. В связи с этим на территории региона ожидается переменная облачность, дождь при этом чуть-чуть замочит восточную половину области.

Температурные показатели все еще остаются ниже климатической нормы. На территории города в среду не потеплеет больше +17 градусов, а в пригороде столбики термометра поднимется до +14 либо до +19 градусов. Западный ветер в течение дня разгонится до 4–9 м/с, а атмосферное давление достигнет 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг ближе к вечеру снова пройдут небольшие дожди, а температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ночь с 6 на 7 июня к горожанам вернулись дожди.