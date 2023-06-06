Дожди в Петербург придут в ночь с 6 на 7 июня

Во вторник, 6 июня, погода в Петербурге будет сформирована под влиянием периферии антициклона. Так, дождей в городе не ожидается – они придут в ночь с 6 на 7 июня.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале поделился информацией о том, что температура воздуха в Петербурге во вторник, 6 мая, отстает от климатической нормы. Так, воздух в Северной столице днем прогреется от+16 до+18 градусов тепла.

Погода в городе на Неве будет формироваться под влиянием периферии антициклона со стороны северо-востока и при переменной облачности осадков не ожидается.

Синоптик отметил, что ветер подует со стороны северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха в Ленинградской области же днем прогреется от +16 до +18 градусов.

По словам Михаила Леуса, осадки в Петербург придут в среду, 7 июня. Так, в ночь с 6 на 7 и днем в среду в регионе пройдут дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начале рабочей недели в Петербурге не ожидается дождей.